Євросоюз відреагував на плани Грузії ухвалити закон "про іноагентів"

Євросоюз висловив серйозне занепокоєння заявою керівної партії Грузії "Грузинська мрія" через плани ухвалити закон "про іноагентів" та шкодує, що його знову розглядають попри негативну реакцію громадськості та міжнародної спільноти у березні 2023 року.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в заяві зовнішньополітичного речника Єврокомісії Петера Стано.

Як йдеться у повідомленні, створення та підтримка сприятливого середовища для організацій громадянського суспільства та забезпечення свободи ЗМІ є основою демократії, що також має вирішальне значення для процесу вступу до ЄС.

Речник нагадав, що Грузія отримала статус кандидата за умови виконання відповідних кроків, викладених у рекомендації Єврокомісії від 8 листопада 2023 року.

"Крок 9 включає рекомендацію Грузії забезпечити вільну діяльність громадянського суспільства, а крок 1 закликає Грузію боротися з дезінформацією, спрямованою проти ЄС та його цінностей", – йдеться в повідомленні.

Речник вказав, що прозорість не повинна використовуватися як інструмент для обмеження можливостей громадянського суспільства діяти вільно.

"Ми закликаємо політичне керівництво Грузії ухвалити та впровадити реформи, які відповідають заявленій меті вступу до Євросоюзу, яку підтримує переважна більшість громадян", – підкреслив Стано.

Євросоюз також закликав Грузію дотримуватися своїх зобов'язань щодо просування демократії, верховенства права та прав людини.

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо, що керівна партія Грузії повернулася до планів ухвалити закон "про прозорість іноземного впливу", який порівнюють з російським законом про "іноагентів".

Перша спроба ухвалити цей проєкт навесні 2023 року спровокувала масштабні акції протесту. Парламент схвалив проєкт у першому читанні, але після різкої критики ЄС та США і під тиском протестів влада вирішила все ж відкликати його.

Опозиція знову закликає до акцій протесту, вбачаючи в ініціативі спробу наступу на свободу слова, тиску на громадянське суспільство та дискредитації нелояльних до влади організацій і ЗМІ.