Саакашвили назвал возвращение проекта закона об иноагентах "большим заговором против Грузии"

Заключенный экс-президент Грузии Михеил Саакашвили назвал "заговором против Грузии" и попыткой России ослабить влияние Запада возвращение грузинскими властями на рассмотрение проекта, устанавливающего дополнительные требования к НПО с западным донорским финансированием.

Как сообщает "Европейская правда", Саакашвили опубликовал комментарий на своей странице в Facebook.

Саакашвили начал с упоминания, что только что похожее законодательство приняли в Кыргызстане – со второй попытки, а перед тем подобный закон принял Казахстан.

"Главная задача Москвы, которую Путин объяснил мне с первой же встречи – это искоренение влияния Запада на постсоветском пространстве. Поэтому то, что олигарх (Бидзина Иванишвили, основатель правящей партии "Грузинская мечта" – Ред.) повторно внес этот закон – это часть большого заговора против Грузии", – заявил экс-президент.

Саакашвили добавил, что грузинскому обществу нужны "стойкость, мобилизация и единство больше, чем когда-либо".

Напомним, 3 апреля стало известно, что правящая партия Грузии вернулась к планам принять закон "о прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с российским законом об "иноагентах".

Первая попытка принять этот проект весной 2023 года спровоцировала масштабные акции протеста. Парламент одобрил проект в первом чтении, но после резкой критики ЕС и США и под давлением протестов власти решили все же отозвать его.

Оппозиция вновь призывает к акциям протеста, видя в инициативе попытку наступления на свободу слова, давления на гражданское общество и дискредитации нелояльных к власти организаций и СМИ.

Проект жестко раскритиковала президент Саломе Зурабишвили, заявив, что это подрывает европейское будущее Грузии.

Евросоюз выразил серьезное беспокойство по поводу намерений "Грузинской мечты" принять этот закон.

Также "Грузинская мечта" официально внесла предложение поправок в конституцию о запрете "ЛГБТ-пропаганды".

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