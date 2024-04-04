В уряді Норвегії обговорюють способи контролювати доступ до соцмереж для дітей

В уряді Норвегії обговорюють, у який спосіб можливо було би запобігти реєстрації у соцмережах дітей надто юного віку.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Міністерка у справах дітей та сім’ї К’єрсті Топпе зазначила, що обговорює з іншими відомствами ідеї з приводу того, як контролювати дотримання вікових обмежень на користування соцмережами.

Як варіант, обговорюють використання верифікації на зразок BankID, щоби таким чином обмежити реєстрацію у Snapchat, Instagram чи TikTok дітей віком до 13 років.

Результати обговорення ляжуть в основу доповіді про безпечне цифрове середовище, яку урядовці презентують у парламенті восени.

Раніше дослідження одного з норвезьких відомств від 2022 року засвідчило, що соцмережами у Норвегії користується майже половина 9-річних дітей, а серед 10-річних ця частка сягає вже 56% – попри те, що формально дітям не дозволяється заводити свої облікові записи до 13 років.

"Той факт, що половина 9-річних є активними користувачами соцмереж, що означає ризики пов’язані з потенційно шкідливим контентом і сторонніми особами, не може не турбувати… Дітям не важко збрехати сервісам про свій справжній вік", – зауважила міністерка.

Окрім ідей про контроль входу у застосунки, в уряді думають над супровідними заходами, як курси підвищення обізнаності про особливості середовища у соцмережах для дітей і батьків.

Нагадаємо, регуляторні органи ЄС почали розслідування щодо можливого порушення компаніями Apple, Google та Meta нових правил цифрової конкуренції (DMA), спрямованих на запобігання монополізації цифрових ринків великими технологічними платформами.

Також Єврокомісія звернулась до великих онлайн-платформ, як Facebook, YouTube і TikTok, із проханням допомогти з цифровою безпекою під час майбутніх виборів до Європарламенту.