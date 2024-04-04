В правительстве Норвегии обсуждают способы контролировать доступ к соцсетям для детей

В правительстве Норвегии обсуждают, каким образом можно было бы предотвратить регистрацию в соцсетях детей слишком юного возраста.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Министр по делам детей и семьи Кьерсти Топпе отметила, что обсуждает с другими ведомствами идеи по поводу того, как контролировать соблюдение возрастных ограничений на пользование соцсетями.

Как вариант, обсуждают использование верификации на подобие BankID, чтобы таким образом ограничить регистрацию в Snapchat, Instagram или TikTok детей в возрасте до 13 лет.

Результаты обсуждения лягут в основу доклада о безопасной цифровой среде, который чиновники представят в парламенте осенью.

Ранее исследование одного из норвежских ведомств от 2022 года показало, что соцсетями в Норвегии пользуется почти половина 9-летних детей, а среди 10-летних эта доля достигает уже 56% – несмотря на то, что формально детям не разрешается регистрироваться до 13 лет.

"Тот факт, что половина 9-летних являются активными пользователями соцсетей, что означает риски, связанные с потенциально вредным контентом и посторонними лицами, не может не беспокоить... Детям не трудно соврать сервисам о своем настоящем возрасте", – отметила министр.

Кроме идей о контроле входа в приложения, в правительстве думают над сопроводительными мерами, как курсы повышения осведомленности об особенностях среды в соцсетях для детей и родителей.

Напомним, регуляторные органы ЕС начали расследование относительно возможного нарушения компаниями Apple, Google и Meta новых правил цифровой конкуренции (DMA), направленных на предотвращение монополизации цифровых рынков крупными технологическими платформами.

Также Еврокомиссия обратилась к крупным онлайн-платформам, как Facebook, YouTube и TikTok, с просьбой помочь с цифровой безопасностью во время предстоящих выборов в Европарламент.