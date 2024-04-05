Голову болгарської митниці підозрюють у відмиванні грошей

Болгарська прокуратура розпочала розслідування проти високопосадовців, включаючи нову керівницю митниці Петю Банкову та її заступницю Людмилу Маринову, оскільки прокуратура стверджує, що має докази контрабанди, відмивання грошей і хабарництва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Семеро осіб, включно з новою головою відомства та її заступницею, були заарештовані під час спільної операції болгарської прокуратури, нового Болгарського антикорупційного агентства та Державного агентства з національної безпеки.

Болгарська митниця є ключовою установою, яка контролює торгівлю на болгарсько-турецькому кордоні, найбільш завантаженому сухопутному зовнішньому кордоні ЄС. Через болгарський кордон проходить основна частина торгівлі ЄС продуктами харчування та іншими товарами з країнами Азії, а також один з основних транзитних маршрутів для наркотиків до ЄС.

"Антикорупційна комісія порушила кримінальну справу проти організованої злочинної групи, яка займалася контрабандою, відмиванням грошей і хабарництвом, пов'язаними з Митною службою", – заявила міська прокуратура Софії.

Прокуратура розпочала обшуки в будинках, автомобілях та митних установах. Банкова заявляє, що вона є першою жертвою нового антикорупційного відомства, а її адвокат Аделіна Натіна підозрює політичний зв'язок з наркоторгівлею.

Болгарська митниця перехопила партію з 200 кг кокаїну у великому порту Бургаса 10 днів тому.

"Дані, які має Петя Банкова, свідчать про те, що наркогроші, вилучені в порту Бургаса, мали бути використані для купівлі виборів – ким саме, ми не маємо інформації. Навряд чи пані Банкова зможе продовжувати працювати на митниці, щоб розкрити цю злочинну схему", – сказала Натіна.

Європейська комісія критикує Болгарію за відсутність обвинувальних вироків за корупцію на високому рівні, при цьому зусилля болгарської влади часто закінчуються рейдами і арештами, але корумповані політики не обов'язково отримують тюремні терміни.

Політична відповідальність за управління болгарською митницею лежить на проєвропейській коаліції "Продовжуємо зміни" – "Демократична Болгарія", яка була частиною правлячої коаліції, що розпалася в Болгарії.

Прем'єр-міністр Микола Денков, який йде у відставку, заявив, що запросив у контррозвідки звіт про митний рейд, але отримав відмову, оскільки йому потрібен дозвіл прокуратури.

"Що ми знаємо, так це те, що з моменту призначення Петі Банкової в Болгарії відбулася рекордна кількість вилучень наркотиків. Важливо з'ясувати, що відбувається, щоб вона не зазнала нападів (з боку прокурорів) за виконання своєї роботи", – сказав він.

Денков зазначив, що ходить багато чуток про те, що контррозвідка покриває наркоторгівлю і що саме митниця перехоплює наркотики, які проходять через Болгарію.

31 березня Болгарія та Румунія стали новими членами Шенгенської зони. Шенгенські правила застосовуватимуться в обох країнах-членах, включаючи видачу шенгенських віз, а контроль на внутрішніх повітряних та морських кордонах буде скасовано.

Болгарський прем’єр Ніколай Денков назвав приєднання Болгарії до Шенгену найбільшим успіхом після вступу до ЄС.

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