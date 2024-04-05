Главу болгарской таможни подозревают в отмывании денег

Болгарская прокуратура начала расследование против высокопоставленных чиновников, включая новую главу таможни Петю Банкову и ее заместительницу Людмилу Маринову, поскольку прокуратура утверждает, что имеет доказательства контрабанды, отмывания денег и взяточничества.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Семь человек, включая новую главой ведомства и ее заместителем, были арестованы во время совместной операции болгарской прокуратуры, нового Болгарского антикоррупционного агентства и Государственного агентства по национальной безопасности.

Болгарская таможня является ключевым учреждением, которое контролирует торговлю на болгарско-турецкой границе, наиболее загруженной сухопутной внешней границе ЕС. Через болгарскую границу проходит основная часть торговли ЕС продуктами питания и другими товарами со странами Азии, а также один из основных транзитных маршрутов для наркотиков в ЕС.

"Антикоррупционная комиссия возбудила уголовное дело против организованной преступной группы, которая занималась контрабандой, отмыванием денег и взяточничеством, связанными с Таможенной службой", – заявила городская прокуратура Софии.

Прокуратура начала обыски в домах, автомобилях и таможенных учреждениях. Банковая заявляет, что она является первой жертвой нового антикоррупционного ведомства, а ее адвокат Аделина Натина подозревает политическую связь с наркоторговлей.

Болгарская таможня перехватила партию из 200 кг кокаина в крупном порту Бургаса 10 дней назад.

"Данные, которые имеет Петя Банкова, свидетельствуют о том, что наркоденьги, изъятые в порту Бургаса, должны были быть использованы для покупки выборов – кем именно, мы не располагаем информацией. Вряд ли госпожа Банкова сможет продолжать работать на таможне, чтобы раскрыть эту преступную схему", – сказала Натина.

Европейская комиссия критикует Болгарию за отсутствие обвинительных приговоров за коррупцию на высоком уровне, при этом усилия болгарских властей часто заканчиваются рейдами и арестами, но коррумпированные политики не обязательно получают тюремные сроки.

Политическая ответственность за управление болгарской таможней лежит на проевропейской коалиции "Продолжаем перемены" – "Демократическая Болгария", которая была частью распавшейся правящей коалиции в Болгарии.

Премьер-министр Николай Денков, который уходит в отставку, заявил, что запросил у контрразведки отчет о таможенном рейде, но получил отказ, поскольку ему нужно разрешение прокуратуры.

"Что мы знаем, так это то, что с момента назначения Пети Банковой в Болгарии произошло рекордное количество изъятий наркотиков. Важно выяснить, что происходит, чтобы она не подверглась атакам (со стороны прокуроров) за выполнение своей работы", – сказал он.

Денков отметил, что ходит много слухов о том, что контрразведка покрывает наркоторговлю и что именно таможня перехватывает наркотики, которые проходят через Болгарию.

31 марта Болгария и Румыния стали новыми членами Шенгенской зоны. Шенгенские правила будут применяться в обеих странах-членах, включая выдачу шенгенских виз, а контроль на внутренних воздушных и морских границах будет отменен.

Болгарский премьер Николай Денков назвал присоединение Болгарии к Шенгену самым большим успехом после вступления в ЕС.

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