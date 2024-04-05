Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прибув з візитом до Литви.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Він повідомив, що розпочав візит із зустрічі з прем'єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте.

"На порядку денному – військово-технічне співробітництво, підтримка євроінтеграції України, конфіскація російських активів і посилення обмежень на російські товари та послуги", – написав Шмигаль.

Напередодні Денис Шмигаль відвідав Латвію.

Під час візиту стало відомо, що Латвія готує новий пакет військової допомоги для України, а також передасть перші дрони в межах "коаліції дронів" та зробить свій фінансовий внесок у чеську ініціативу, яка передбачає закупівлю боєприпасів для України.