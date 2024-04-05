Шмыгаль прибыл с визитом в Литву
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Новости — Пятница, 5 апреля 2024, 11:12 —
Новости — Пятница, 5 апреля 2024, 11:12 —
Премьер-министр Денис Шмыгаль прибыл с визитом в Литву.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Telegram-каналі.
Он сообщил, что начал визит со встречи с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.
"На повестке дня – военно-техническое сотрудничество, поддержка евроинтеграции Украины, конфискация российских активов и усиление ограничений на российские товары и услуги", – написал Шмыгаль.
Накануне Денис Шмыгаль посетил Латвию.
Во время визита стало известно, что Латвия готовит новый пакет военной помощи для Украины, а также передаст первые дроны в рамках "коалиции дронов" и сделает свой финансовый вклад в чешскую инициативу, которая предусматривает закупку боеприпасов для Украины.
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