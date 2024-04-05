Премьер-министр Денис Шмыгаль прибыл с визитом в Литву.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Telegram-каналі.

Он сообщил, что начал визит со встречи с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

Глава правительства Денис Шмыгаль с визитом в Литве фото: telegram-канал Шмигаля

"На повестке дня – военно-техническое сотрудничество, поддержка евроинтеграции Украины, конфискация российских активов и усиление ограничений на российские товары и услуги", – написал Шмыгаль.

Накануне Денис Шмыгаль посетил Латвию.

Во время визита стало известно, что Латвия готовит новый пакет военной помощи для Украины, а также передаст первые дроны в рамках "коалиции дронов" и сделает свой финансовый вклад в чешскую инициативу, которая предусматривает закупку боеприпасов для Украины.