Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прибув з візитом до Латвії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Шмигаль повідомив, що вже зустрівся з прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею.

"Зустрівся з прем'єр-міністеркою Евікою Сілінею, щоб обговорити актуальні питання нашої двосторонньої співпраці, зокрема військово-технічну допомогу", – написав Шмигаль.

Як повідомлялося, Латвія планує укласти з Україною угоду про довгострокову підтримку і безпеку, зобов'язуючись надавати їй військову допомогу в розмірі 0,25% від валового внутрішнього продукту цього року і впродовж наступних двох років.

У середу Денис Шмигаль прибув з візитом до Естонії. Зокрема, він обговорив із президентом Естонії Аларом Карісом створення спільних оборонних підприємств.