Прем’єрка Ісландії достроково йде з посади для участі у президентських виборах

Прем’єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоттір оголосила, що достроково залишить посаду для того, щоб балотуватися на президентських виборах.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

Якобсдоттір повідомила про своє рішення 5 квітня у відеозверненні на Facebook після тривалих обговорень останніми днями щодо її можливих намірів. Прем’єрка заявила, що позмагається за президентську посаду на мабутніх виборах, що пройдуть 1 червня.

На цей час невідомо, хто може стати наступним прем’єр-міністром від чинної коаліції у складі трьох партій.

48-річну Якобсдоттір, яка є однією з найбільш рейтингових політиків у своїй країні, повторно обійняла прем’єрську посаду після виборів 2021 року, очоливши коаліцію у складі її партії "Лівий зелених рух", правої "Партії незалежності" та центристської "Прогресивної партії".

У разі перемоги на президентських виборах Якобсдоттір може стати другою в Ісландії жінкою-президентом після Віґдіс Фіннбоґадоттір, яку обрали у 1980 році, та наймолодшою людиною на посаді президента в Ісландії.

Головними її суперниками на виборах, як свідчать останні опитування, можуть бути політолог Бальдур Торгальссон та колишній мер Рейк’явіка Йон Гнарр.

Нагадаємо, восени 2023 року прем'єрка і перша леді долучилися до першого за останні 48 років загального страйку жінок в Ісландії.