Премьер Исландии досрочно уходит с должности для участия в президентских выборах

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир объявила, что досрочно покинет пост для того, чтобы баллотироваться на президентских выборах.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Якобсдоттир сообщила о своем решении 5 апреля в видеообращении на Facebook после длительных обсуждений в последние дни относительно ее возможных намерений. Премьер заявила, что поборется за президентский пост на будущих выборах, которые пройдут 1 июня.

В настоящее время неизвестно, кто может стать следующим премьер-министром от действующей коалиции в составе трех партий.

48-летняя Якобсдоттир, которая является одной из самых рейтинговых политиков в своей стране, повторно заняла премьерский пост после выборов 2021 года, возглавив коалицию в составе ее партии "Левое зеленое движение", правой Партии независимости и центристской Прогрессивной партии.

В случае победы на президентских выборах Якобсдоттир может стать второй в Исландии женщиной-президентом после Вигдис Финнбогадоттир, которую избрали в 1980 году, и самым молодым человеком на посту президента в Исландии.

Главными ее соперниками на выборах, как свидетельствуют последние опросы, могут быть политолог Бальдур Торгальссон и бывший мэр Рейкьявика Йон Гнарр.

Напомним, осенью 2023 года премьер и первая леди присоединились к первой за последние 48 лет всеобщей забастовке женщин в Исландии.