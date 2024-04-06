У Будапешті очікують новий кількатисячний протест проти Орбана

Колишній посадовець, а нині опозиціонер Петер Мадяр має намір очолити вже другу масову акцію протесту за кілька тижнів у Будапешті, намагаючись заручитися підтримкою, щоб кинути виклик правлінню прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Очікують, що в суботу тисячі людей приєднаються до акції протесту біля угорського парламенту в центрі Будапешта, яку організовує Мадяр.

Опозиціонер планує використати мітинг для того, щоб детально розповісти про свої плани кинути виклик партії Орбана "Фідес" на виборах до Європарламенту та місцевих муніципалітетів, які відбудуться в червні.

Опитування Republikon, яке опубліковало видання Telex, показало, що партія на чолі з 43-річним Мадяром миттєво стане одною з найпопулярніших опозиційних сил, хоча все ще значно відстає від "Фідес".

Оприлюднення Мадяром аудіо, що стосується гучної корупційної справи, змусило уряд Орбана тимчасово перейти до оборони. У відповідь потужна інформаційна машина, яку контролює прем'єр Угорщини, обрушила на опозиціонера шквал нападок.

Раніше повідомляли, що угорська прокуратура розслідує заяви про спроби вплинути на справу про хабарництво в уряді Віктора Орбана, а також заслухала ексміністерку юстиції Юдіт Варгу – колишню дружину Мадяра – як свідка.

Перел цим у Будапешті зібрались кілька тисяч людей, вимагаючи відставки головного прокурора та прем'єр-міністра країни Віктора Орбана на тлі опублікованого аудіо зі свідченнями корупції в уряді.

Нагадаємо, на опублікованому Мадяром аудіозаписі чути, як Варга детально розповідала про спробу помічників глави кабінету Віктора Орбана вилучити певні фрагменти з документів у справі про хабарництво.

Звинувачення з'явилися в політично чутливий для Орбана час – напередодні виборів до Європейського парламенту в червні, а також після скандалу з сексуальними домаганнями, який призвів до відставки його двох політичних союзників Орбана – колишньої президентки Каталін Новак і Юдіт Варги.

Деталі читайте у статті "ЄП" про "педофільський землетрус" в Угорщині.