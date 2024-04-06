В Будапеште ожидают новый многотысячный протест против Орбана

Бывший чиновник, а ныне оппозиционер Петер Мадьяр намерен возглавить уже вторую массовую акцию протеста за несколько недель в Будапеште, пытаясь заручиться поддержкой, чтобы бросить вызов правлению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Ожидается, что в субботу тысячи людей присоединятся к акции протеста у венгерского парламента в центре Будапешта, которую организует Мадьяр.

Оппозиционер планирует использовать митинг для того, чтобы подробно рассказать о своих планах бросить вызов партии Орбана "Фидес" на выборах в Европарламент и местные муниципалитеты, которые состоятся в июне.

Опрос Republikon, который опубликовало издание Telex, показал, что партия во главе с 43-летним Мадьяром мгновенно станет одной из самых популярных оппозиционных сил, хотя все еще значительно отстает от "Фидес".

Обнародование Мадьяром аудио, касающееся громкого коррупционного дела, заставило правительство Орбана временно перейти к обороне. В ответ мощная информационная машина, которую контролирует премьер Венгрии, обрушила на оппозиционера шквал нападок.

Ранее сообщалось, что венгерская прокуратура расследует заявления о попытках повлиять на дело о взяточничестве в правительстве Виктора Орбана, а также заслушала экс-министра юстиции Юдит Варгу – бывшую жену Мадьяра – в качестве свидетеля.

Перед этим в Будапеште собрались несколько тысяч человек, требуя отставки главного прокурора и премьер-министра страны Виктора Орбана на фоне опубликованного аудио со свидетельствами коррупции в правительстве.

Напомним, на опубликованной Мадяром аудиозаписи слышно, как Варга подробно рассказывала о попытке помощников главы кабинета Виктора Орбана изъять определенные фрагменты из документов по делу о взяточничестве.

Обвинения появились в политически чувствительное для Орбана время – накануне выборов в Европейский парламент в июне, а также после скандала с сексуальными домогательствами, который привел к отставке его двух политических союзников Орбана – бывшего президента Каталин Новак и Юдит Варги.

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