У Польщі проходять місцеві вибори

У Польщі у неділю, 7 квітня, проходить перший тур виборів до органів місцевого самоврядування.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Загалом по всій Польщі утворено 31 460 дільниць, голосування відбувається з 7:00 до 21:00.

На виборах зареєстровано майже 190 тисяч кандидатів, які балотуються на посади в органах місцевого самоврядування. Поляки голосують за депутатів рад гмін, повітів, міст, воєводських сеймиків, а також за війтів, бургомістрів (голів повітів) та мерів.

Другий тур має відбутися через два тижні, 21 квітня, якщо кандидати не наберуть принаймні 50% голосів у першому турі.

Місцеві вибори стануть першим виборчим випробуванням для коаліційного уряду на чолі з прем’єр-міністром Дональдом Туском майже через чотири місяці після приходу до влади.

Опитування громадської думки, оприлюднені за кілька днів до голосування, показали, що партії керівної коаліції на чолі з Туском і вже опозиційне праве угруповання – партія "Право і справедливість" на чолі з Ярославом Качинським – йдуть пліч-о-пліч.

Разом з тим опитування показують, що поляки переважно позитивно оцінили перші 100 днів роботи нового уряду в частині сфер, але є і ті, де переважає негативна оцінка.

Місцеві вибори відбуваються на тлі масштабних протестів фермерів у Польщі та конфілікту з Україною щодо аграрного імпорту і автомобільних перевезень.

Читайте детальну статтю про те, чим важливі нинішні місцеві вибори у Польщі.