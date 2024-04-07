Зеленский: Украина согласится на помощь США в кредит, ведь "нет выбора"

Президент Владимир Зеленский считает, что Конгресс США все же выделит дополнительную помощь Украине, в то же время наше государство согласилось бы на средства в кредит при отсутствии других вариантов.

Об этом президент сказал в интервью в эфире телемарафона, его цитирует "УП".

Зеленский выразил надежду на положительное голосование Конгресса США и назвал американскую помощь "критической в любом случае".

"К сожалению, мы заложники того, что это избирательный процесс в США. Тем не менее, я верю, работаю, надеюсь, что разум все же победит и мы получим соответствующую помощь", – сказал президент.

В то же время президент заявил, что Украина согласилась бы получить средства от США в кредит.

"Один сенатор недавно был и говорит: "Ты согласишься на кредитные деньги?". "А какие есть варианты?" Он говорит: "Ну, если тебе скажут, что деньги кредитные или ты не получишь". Я говорю: "А для чего эти выборы, если нет никакого выбора". Поэтому мы согласимся на любой вариант.

Более того, если бы сегодня Украине предложили дать в кредит сегодня или бесплатно все через год, то мы бы сказали: "Только сегодня". Наш выбор один – выжить и победить. Мы это пробуем делать разными путями. Важно – чем быстрее, тем лучше", – отметил Зеленский.

На фоне многомесячного спора в Конгрессе спикер Палаты представителей Майк Джонсон анонсировал, что пакет помощи Украине будет включать "некоторые важные нововведения", среди которых – возможное выделение помощи в кредит.

Ожидается, что с возвращением Палаты представителей с перерыва 9 апреля Джонсон раскроет детали проекта по помощи Украине, который сочтет приемлемым для республиканцев, и он наконец будет одобрен в обеих палатах.

Однако споры между республиканцами в Палате представителей могут привести к тому, что долгожданное решение о финансировании в поддержку Украины и других союзников снова отложится.