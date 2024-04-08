У США вважають, що за рік їхні відносини з Китаєм поліпшилися

Міністерка фінансів США Джанет Єллен на зустрічі в неділю з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном відзначила поліпшення відносин між країнами з моменту її візиту до КНР минулого року, водночас визнавши, що серйозні розбіжності залишаються.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Єллен стала першим американським урядовцем, який відвідав Китай після зустрічі президентів Джо Байдена та Сі Цзіньпіна в Каліфорнії в листопаді, щоб налагодити напружені відносини між їхніми країнами.

"Хоча нам ще багато чого треба зробити, я вважаю, що за останній рік ми поставили наші двосторонні відносини на більш стабільну основу", – сказала вона.

Під час пресконференції в суботу Єллен торкнулася теми відносин США з Китаєм у зв'язку з Росією, яка веде загарбницьку війну проти України.

"Ми вважаємо, що можна зробити ще більше, але я бачу це як сферу, де ми домовилися про співпрацю, і ми вже бачимо певний значний прогрес. Вони розуміють, наскільки це серйозне для нас питання", – зазначила міністерка.

США та Китай в суботу також домовилися провести "інтенсивний обмін думками" щодо більш збалансованого економічного зростання, йдеться в заяві Вашингтона, яку опублікували після зустрічі Єллен та віцепрем'єра Китаю Хе Ліфена.

Вони також домовилися розпочати обмін думками щодо боротьби з відмиванням грошей. Втім, залишається поки неясно, коли й де відбудуться ці переговори.

Сполучені Штати обмежили доступ Китаю до передових напівпровідників та інших технологій, заявивши, що вони можуть бути використані у військових цілях. Водночас КНР звинувачує США у спробах обмежити його економічний розвиток.

Раніше ЗМІ повідомили, що держсекретар США Ентоні Блінкен нібито повідомив союзникам тривожну інформацію про масштаби співпраці між Китаєм та Росією, а від Мінфіну США пролунали попередження, що компанії, які допомагають РФ товарами і технологіями для ВПК, чекають серйозні наслідки.

Перед цим повідомляли, що президент США Джо Байден провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном – вперше після їхньої особистої зустрічі в Каліфорнії в листопаді минулого року, де закликав вплинути на РФ та Іран через війни в України та на Близькому Сході.

До цього Держдеп США застеріг Китай від будь-якої допомоги РФ у війні проти України.