В США считают, что за год их отношения с Китаем улучшились

Министр финансов США Джанет Йеллен на встрече в воскресенье с премьер-министром Китая Ли Цяном отметила улучшение отношений между странами с момента ее визита в КНР в прошлом году, в то же время признав, что серьезные разногласия остаются.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Йеллен стала первым американским чиновником, посетившим Китай после встречи лидеров Джо Байдена и Си Цзиньпина в Калифорнии в ноябре, чтобы наладить напряженные отношения между их странами.

"Хотя нам еще многое предстоит сделать, я считаю, что за последний год мы поставили наши двусторонние отношения на более стабильную основу", – сказала она.

Во время пресс-конференции в субботу Йеллен затронула тему отношений США с Китаем в связи с Россией, которая ведет захватническую войну против Украины.

"Мы считаем, что можно сделать еще больше, но я вижу это как сферу, где мы договорились о сотрудничестве, и мы уже видим определенный значительный прогресс. Они понимают, насколько это серьезный для нас вопрос", – отметила министр.

США и Китай в субботу также договорились провести "интенсивный обмен мнениями" по более сбалансированному экономическому росту, говорится в заявлении Вашингтона, которое опубликовали после встречи Йеллен и вице-премьера Китая Хэ Лифена.

Они также договорились начать обмен мнениями по борьбе с отмыванием денег. Впрочем, остается пока неясно, когда и где состоятся эти переговоры.

Соединенные Штаты ограничили доступ Китая к передовым полупроводникам и другим технологиям, заявив, что они могут быть использованы в военных целях. В то же время КНР обвиняет США в попытках ограничить его экономическое развитие.

Ранее СМИ сообщили, что госсекретарь США Энтони Блинкен якобы сообщил союзникам тревожную информацию о масштабах сотрудничества между Китаем и Россией, а от Минфина США прозвучали предупреждения, что компании, которые помогают РФ товарами и технологиями для ВПК, ждут серьезные последствия.

Перед этим сообщалось, что президент США Джо Байден провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином – впервые после их личной встречи в Калифорнии в ноябре прошлого года, где призвал повлиять на РФ и Иран из-за войны в Украине и на Ближнем Востоке.

До этого Госдеп США предостерег Китай от любой помощи РФ в войне против Украины.