Спецслужба Латвії перевіряє можливу участь латвійців у війні в Україні на боці РФ

Служба держбезпеки Латвії (VDD) перевіряє інформацію про можливу протиправну участь низки осіб у війні в Україні на боці збройних сил Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє портал Delfi.

Нещодавно в мережі з'явилося відео, на якому зображено двох чоловіків у військовій формі та в масках, які сидять за столом. На столі були розставлені коробки з предметами, схожими на термовізори.

Один із чоловіків, сказавши "добрий вечір" латиською мовою, продовжує російською мовою: "Військові-інтернаціоналісти з Прибалтики висловлюють подяку "Макаричу", Рязанському руху "Свої" і спонсорам за надані термовізори, і сподіваємося на зростаючу антифашистську тенденцію, які готові допомогти на фронті".

Другий чоловік говорить латиською мовою: "Дуже дякую, друзі".

19 лютого 2015 року набули чинності зміни до Кримінального закону, що забороняють протиправну участь у збройному конфлікті за кордоном.

Нагадаємо, Адміністративний районний суд наприкінці грудня зобов'язав Латвію надати притулок громадянину Росії, який воював на боці України.

Торік Служба держбезпеки Латвії розпочала кримінальний процес щодо громадянина Латвії у зв'язку з його протизаконною участю в бойових діях проти України.