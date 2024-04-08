Спецслужба Латвии проверяет возможное участие латвийцев в войне в Украине на стороне РФ
Служба госбезопасности Латвии (VDD) проверяет информацию о возможном противоправном участии ряда лиц в войне в Украине на стороне вооруженных сил России.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает портал Delfi.
Недавно в сети появилось видео, на котором изображены двое мужчин в военной форме и в масках, которые сидят за столом. На столе были расставлены коробки с предметами, похожими на термовизоры.
Один из мужчин, сказав "добрый вечер" на латышском языке, продолжает на русском языке: "Военные-интернационалисты из Прибалтики выражают благодарность "Макарычу", Рязанскому движению "Свои" и спонсорам за предоставленные термовзоры, и надеемся на растущую антифашистскую тенденцию, которые готовы помочь на фронте".
Второй мужчина говорит на латышском языке: "Большое спасибо, друзья".
19 февраля 2015 года вступили в силу изменения в Уголовный закон, запрещающие противоправное участие в вооруженном конфликте за рубежом.
Напомним, Административный районный суд в конце декабря обязал Латвию предоставить убежище гражданину России, который воевал на стороне Украины.
В прошлом году Служба госбезопасности Латвии начала уголовный процесс в отношении гражданина Латвии в связи с его противозаконным участием в боевых действиях против Украины.