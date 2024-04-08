ЗМІ: Журналістка з Китаю, яку висилає Швеція, працювала в низці країн ЄС

Китайська журналістка, яку Швеція депортує після майже двох десятиліть проживання в країні через ризики для нацбезпеки, працювала також у низці країн Північної Європи.

Про це повідомляє норвезький суспільний мовник NRK, пише "Європейська правда".

Китайська журналістка бувала у Норвегії та писала матеріали про країну, також брала інтерв’ю у щонайменш одного відомого норвезького політика.

За інформацією NRK, вона працювала також у Данії, Фінляндії та Ісландії. Мовник не уточнює, чи йдеться про короткострокові поїздки задля певних матеріалів, чи про тривале перебування.

NRK зазначає, що знає ім’я журналістки, але не буде розголошувати його задля її шведської родини.

Нагадаємо, у понеділок з матеріалів ЗМІ стало відомо про рішення Швеції вислати китайську журналістку через загрози для нацбезпеки. Адвокат стверджує, що висновки шведських органів щодо неї ґрунтуються на некоректній інформації

Жінка прожила в країні майже 20 років, одружена зі шведом та має в країні родину.

Рішення про депортацію було ухвалене ще восени, а минулого тижня остаточно відхилили апеляцію на нього.