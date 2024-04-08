СМИ: Журналистка из Китая, которую высылает Швеция, работала в ряде стран ЕС

Китайская журналистка, которую Швеция депортирует после почти двух десятилетий проживания в стране из-за рисков для нацбезопасности, работала также в ряде стран Северной Европы.

Об этом сообщает норвежский общественный вещатель NRK, пишет "Европейская правда".

Китайская журналистка бывала в Норвегии и писала материалы о стране, а также брала интервью у как минимум одного известного норвежского политика.

По информации NRK, она работала также в Дании, Финляндии и Исландии. Вещатель не уточняет, идет ли речь о краткосрочных поездках для определенных материалов, или о длительном пребывании.

NRK отмечает, что знает имя журналистки, но не будет разглашать его ради ее шведской семьи.

Напомним, в понедельник из материалов СМИ стало известно о решении Швеции выслать китайскую журналистку из-за угрозы для нацбезопасности. Адвокат утверждает, что выводы шведских органов в отношении нее основываются на некорректной информации

Женщина прожила в стране почти 20 лет, замужем за шведом и имеет в стране семью.

Решение о депортации было принято еще осенью, а на прошлой неделе окончательно отклонили апелляцию на него.