Британські та французькі військові влаштували спільні історичні паради у Лондоні та Парижі

Французькі військові вперше приєдналися до своїх британських колег на знаменитій церемонії зміни варти біля Букінгемського палацу в понеділок, маршируючи разом на знак солідарності між Великою Британією і Францією на тлі війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

На паралельній церемонії в Парижі британські солдати одягли високі шапки з ведмежої шкури, щоб взяти участь у безпрецедентному спільному військовому параді перед президентським Єлисейським палацом, а хор французької армії виконав два національні гімни – "Боже, бережи короля" і "Марсельєзу".

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Ці заходи були приурочені до 120-ї річниці підписання Сердечної згоди – Антанти, дипломатичної угоди 1904 року між Великою Британією і Францією, яка проклала шлях до їхньої співпраці у Першій і Другій світових війнах.

У відеозверненні, розміщеному в соціальних мережах у понеділок, президент Франції Емманюель Макрон сказав, що альянс є основою для поглиблення англо-французьких відносин, особливо в часи повернення війни.

"Наша "Сердечна згода" залишається такою ж актуальною, як і раніше", – сказав Макрон. "Зіткнувшись з відновленням війни в Європі, ми стоїмо разом, щоб захистити цінності, які ми поділяємо, і підтримати Україну, яка захищається від агресора", – додав він.

Принц Едвард і його дружина Софі проінспектували спільний парад, в якому взяли участь 32 члени Республіканської жандармерії і 40 гвардійців Шотландської гвардії. Короля Чарльза III, який продовжує лікування від раку, в Букінгемському палаці не було.

Це був перший випадок, коли країна, яка не входить до групи держав Співдружності, взяла участь у традиційній церемонії зміни варти, хоча французькі війська не брали участі в охороні королівської резиденції – церемоніальному обов'язку, який можуть виконувати лише війська Великої Британії або Співдружності.

У Парижі 16 членів гвардійського підрозділу Coldstream стали першими іноземними військовослужбовцями, які коли-небудь брали участь в охороні резиденції президента Франції.

Британія і Франція заявили, що церемонії в понеділок були частиною ширшої програми цього року з відзначення історичних військових і дипломатичних зв'язків двох країн. Це включає великі заходи в Нормандії в червні, присвячені вшануванню пам'яті ветеранів, які боролися за звільнення Франції від нацистської окупації.

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