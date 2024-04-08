Британские и французские военные устроили совместные исторические парады в Лондоне и Париже

Французские военные впервые присоединились к своим британским коллегам на знаменитой церемонии смены караула возле Букингемского дворца в понедельник, маршируя вместе в знак солидарности между Великобританией и Францией на фоне войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

На параллельной церемонии в Париже британские солдаты надели высокие шапки из медвежьей шкуры, чтобы принять участие в беспрецедентном совместном военном параде перед президентским Елисейским дворцом, а хор французской армии исполнил два национальных гимна – "Боже, храни короля" и "Марсельезу".

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Эти мероприятия были приурочены к 120-й годовщине подписания "Сердечного согласия" – Антанты, дипломатического соглашения 1904 года между Великобританией и Францией, которое проложило путь к их сотрудничеству в Первой и Второй мировых войнах.

В видеообращении, размещенном в социальных сетях в понедельник, президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что альянс является основой для углубления англо-французских отношений, особенно во времена возвращения войны.

"Наше "Сердечное согласие" остается таким же актуальным, как и раньше", – сказал Макрон. "Столкнувшись с возобновлением войны в Европе, мы стоим вместе, чтобы защитить ценности, которые мы разделяем, и поддержать Украину, которая защищается от агрессора", – добавил он.

Принц Эдвард и его супруга Софи проинспектировали совместный парад, в котором приняли участие 32 члена Республиканской жандармерии и 40 гвардейцев Шотландской гвардии. Короля Чарльза III, который продолжает лечение от рака, в Букингемском дворце не было.

Это был первый случай, когда страна, не входящая в группу государств Содружества, приняла участие в традиционной церемонии смены караула, хотя французские войска не участвовали в охране королевской резиденции – церемониальной обязанности, которую могут выполнять только войска Великобритании или Содружества.

В Париже 16 членов гвардейского подразделения Coldstream стали первыми иностранными военнослужащими, которые когда-либо участвовали в охране резиденции президента Франции.

Британия и Франция заявили, что церемонии в понедельник были частью более широкой программы этого года по празднованию исторических военных и дипломатических связей двух стран. Это включает крупные мероприятия в Нормандии в июне, посвященные чествованию памяти ветеранов, которые боролись за освобождение Франции от нацистской оккупации.

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