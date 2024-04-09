У Молдові засудили мешканця прикордонного міста, який допомагав втікати чоловікам з України 

У Молдові оголосили вирок мешканцю прикордонного міста Бессарабка за те, що він навесні 2022 року за гроші допоміг чотирьом українцям призовного віку потрапити у Молдову.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Прокуратура з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ 9 квітня повідомила про винесений вирок щодо мешканця Бессарабки, якого навесні 2022 року впіймали на організації нелегального в’їзду до Молдови для чотирьох українців призовного віку.

За висновками слідства, у березні 2022 року він разом зі спільниками зустрів на кордоні у Тараклійському районі чотирьох громадян України, які незаконно перетнули кордон. Їх помітив патруль прикордонників.

На допиті молдаванин виправдовувався тим, що діяв з ініціативи своєї дружини з України, яка заохочувала його допомогти таким біженцям. Проте затримані українці розповіли, що заплатили йому за посередницькі послуги по 1700 доларів з кожного.

Суд у Кагулі засудив чоловіка до умовного терміну у чотири роки позбавлення волі та штрафу у розмірі 30 тисяч леїв (понад 250 тисяч гривень).

Прокурори вимагали п'яти років реального терміну, аргументуючи це тим, що чоловік вже попадався на незаконному перетині кордону, крадіжках і керуванні авто у нетверезому стані.

Як відомо, у Молдові біля кордону з Україною неодноразово затримували українців призовного віку, які перейшли його нелегально за сприяння посередників.

Станом на жовтень 2023 року повідомляли, що Молдова від початку повномасштабної війни видала 35 українців, які незаконно перетнули кордон.

В уряді Молдови зазначали з цього приводу, що молдовські правоохоронці вживають регулярних заходів для протидії нелегальним схемам виїзду з України чоловіків призовного віку та обговорюють спільне з Україною патрулювання на межі з Придністров’ям.