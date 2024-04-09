В Молдове осудили жителя приграничного города, помогавшего бежать мужчинам из Украины

В Молдове объявили приговор жителю приграничного города Бессарабка за то, что он весной 2022 года за деньги помог четырем украинцам призывного возраста попасть в Молдову.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам 9 апреля сообщила о вынесенном приговоре в отношении жителя Бессарабки, которого весной 2022 года поймали на организации нелегального въезда в Молдову для четырех украинцев призывного возраста.

По заключению следствия, в марте 2022 года он вместе с сообщниками встретил на границе в Тараклийском районе четырех граждан Украины, которые незаконно пересекли границу. Их заметил патруль пограничников.

На допросе молдаванин оправдывался тем, что действовал по инициативе своей жены из Украины, которая поощряла его помочь таким беженцам. Однако задержанные украинцы рассказали, что заплатили ему за посреднические услуги по 1700 долларов с каждого.

Суд в Кагуле приговорил мужчину к условному сроку в четыре года лишения свободы и штрафу в размере 30 тысяч леев (более 250 тысяч гривен).

Прокуроры требовали пять лет реального срока, аргументируя это тем, что мужчина уже попадался на незаконном пересечении границы, кражах и управлении авто в нетрезвом состоянии.

Как известно, в Молдове возле границы с Украиной неоднократно задерживали украинцев призывного возраста, которые перешли ее нелегально при содействии посредников.

По состоянию на октябрь 2023 года сообщалось, что Молдова с начала полномасштабной войны выдала 35 украинцев, которые незаконно пересекли границу.

В правительстве Молдовы отмечали по этому поводу, что молдовские правоохранители принимают регулярные меры для противодействия нелегальным схемам выезда из Украины мужчин призывного возраста и обсуждают совместное с Украиной патрулирование на границе с Приднестровьем.