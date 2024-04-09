Шольц сумнівається у відновленні військового призову у класичному вигляді

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає малоймовірним запровадження загальної обов'язкової військової служби для молоді в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Шольц переконаний, що "військової служби, як раніше, більше не буде".

"Ми не повернемося до призовної армії з 400 тисяч солдатів", – сказав він у понеділок увечері під час дискусії з читачами газет медіагрупи VRM у Майнці.

Однією з причин призупинення обов'язкової військової служби було те, що практика призову в попередні роки була несправедливою. Багатьох молодих людей, які не хотіли відмовлятися від військової служби, взагалі не призивали до армії. Громадські роботи завжди передбачалися як заміна службі в Бундесвері.

Перехід до загальної військової повинності ускладнюється тим, що Основний закон заборонив примусову працю за досвідом нацистської диктатури. Без зміни Основного закону обов'язкова служба для молоді була б неможливою, вважає Шольц.

У соціальному секторі ситуація наразі така, що набагато більше людей зацікавлені у волонтерстві, аніж є вільних місць. У дебатах слід також враховувати, що Німеччина стикається з дедалі більшими викликами через дефіцит робочої сили, і що працівники, призвані на обов'язкову службу, будуть відсутні "на заводі". "Справа не зовсім тривіальна", – сказав Шольц.

Наразі тривають дебати про те, чи було помилкою призупинення обов'язкової військової служби у 2011 році. Міністр оборони Борис Пісторіус нещодавно заявив, що він відкритий для загального обов'язкового військового обов'язку.

Як повідомлялося, Пісторіус має намір посилити обороноздатність збройних сил країни за допомогою єдиного оперативного командування.

Нагадаємо, уповноважена Бундестагу у справах збройних сил Єва Хьогль у звіті за 2023 рік закликала до "суттєвого покращення кадрового, матеріального та інфраструктурного забезпечення" Бундесверу.

Минулого року Єва Хьогль виступила за суспільно-політичну дискусію щодо можливого запровадження нового виду призову.