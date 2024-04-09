Шольц сомневается в возобновлении воинского призыва в классическом виде

Канцлер Германии Олаф Шольц считает маловероятным введение всеобщей обязательной военной службы для молодежи в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Шольц убежден, что "военной службы, как раньше, больше не будет".

"Мы не вернемся к призывной армии из 400 тысяч солдат", – сказал он в понедельник вечером во время дискуссии с читателями газет медиагруппы VRM в Майнце.

Одной из причин приостановления обязательной военной службы было то, что практика призыва в предыдущие годы была несправедливой. Многих молодых людей, которые не хотели отказываться от военной службы, вообще не призывали в армию. Общественные работы всегда предусматривались как замена службе в Бундесвере.

Переход к всеобщей воинской повинности осложняется тем, что Конституция запрещает принудительный труд по опыту нацистской диктатуры. Без изменения Основного закона обязательная служба для молодежи была бы невозможной, считает Шольц.

В социальном секторе ситуация сейчас такова, что людей, заинтересованных в волонтерстве, гораздо больше, чем свободных мест. В дебатах следует также учитывать, что Германия сталкивается со все большими вызовами из-за дефицита рабочей силы, и что работники, призванные на обязательную службу, будут отсутствовать "на заводе". "Дело не совсем тривиальное", – сказал Шольц.

Сейчас продолжаются дебаты о том, было ли ошибкой приостановление обязательной военной службы в 2011 году. Министр обороны Борис Писториус недавно заявил, что он открыт для обсуждения всеобщей обязательной воинской повинности.

Как сообщалось, Писториус намерен усилить обороноспособность вооруженных сил страны с помощью единого оперативного командования.

Напомним, уполномоченная Бундестага по делам вооруженных сил Ева Хёгль в отчете за 2023 год призвала к "существенному улучшению кадрового, материального и инфраструктурного обеспечения" Бундесвера.

В прошлом году Ева Хёгль выступила за общественно-политическую дискуссию относительно возможного введения нового вида призыва.