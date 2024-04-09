У Литві затримали підозрюваного в нападі з "коктейлем Молотова" на посольство РФ

Литовська поліція затримала особу, яка підозрюється в тому, що в ніч з неділі на понеділок вона кидала пляшки із запалювальною рідиною в посольство Росії.

Як пише "Європейська правда", про це інформує LRT.

За словами правоохоронців, відому їй особу, 1974 року народження, затримали у зв'язку з двома нападами на вихідних. Підозрюваний є громадянином Литви.

Його помістили під варту в Головне управління поліції Вільнюса. Проводять досудове розслідування за фактом пошкодження майна загальнонебезпечним способом.

Подібне правопорушення у Литві карають штрафом, обмеженням або позбавленням волі на строк до п'яти років.

Раніше повідомили, що в столиці Литви Вільнюсі протягом минулих вихідних двічі кинули "коктейлем Молотова" у будівлю посольства Росії, ніхто не постраждав.

Перший раз невідома особа кинула в будівлю посольства пляшку із запальною сумішшю близько 2:15 у ніч на неділю.

В ніч на понеділок інцидент повторився о 2:46. Повідомляють, що пошкоджена стіна будівлі

Нагадаємо, з 2022 року Литва вислала з країни посла Росії та відкликала з Москви свого посла, після чого у Вільнюсі дипмісію РФ очолює тимчасовий повірений.