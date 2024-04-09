В Литве задержали подозреваемого в нападении с "коктейлем Молотова" на посольство РФ
Литовская полиция задержала человека, который подозревается в том, что в ночь на понедельник он бросал бутылки с зажигательной жидкостью в посольство России.
Как пишет "Европейская правда", об этом информирует LRT.
По словам правоохранителей, известную ей личность, 1974 года рождения, задержали в связи с двумя нападениями на выходных. Подозреваемый является гражданином Литвы.
Его поместили под стражу в Главное управление полиции Вильнюса. Проводят досудебное расследование по факту повреждения имущества общеопасным способом.
Подобное правонарушение в Литве наказывают штрафом, ограничением или лишением свободы на срок до пяти лет.
Ранее сообщили, что в столице Литвы Вильнюсе в течение прошлых выходных дважды бросили "коктейлем Молотова" в здание посольства России, никто не пострадал.
Первый раз неизвестный бросил в здание посольства бутылку с зажигательной смесью около 2:15 в ночь на воскресенье.
В ночь на понедельник инцидент повторился в 2:46. Сообщают, что повреждена стена здания
Напомним, с 2022 года Литва выслала из страны посла России и отозвала из Москвы своего посла, после чего в Вильнюсе дипмиссию РФ возглавляет временный поверенный.