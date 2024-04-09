В Литве задержали подозреваемого в нападении с "коктейлем Молотова" на посольство РФ

Литовская полиция задержала человека, который подозревается в том, что в ночь на понедельник он бросал бутылки с зажигательной жидкостью в посольство России.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует LRT.

По словам правоохранителей, известную ей личность, 1974 года рождения, задержали в связи с двумя нападениями на выходных. Подозреваемый является гражданином Литвы.

Его поместили под стражу в Главное управление полиции Вильнюса. Проводят досудебное расследование по факту повреждения имущества общеопасным способом.

Подобное правонарушение в Литве наказывают штрафом, ограничением или лишением свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщили, что в столице Литвы Вильнюсе в течение прошлых выходных дважды бросили "коктейлем Молотова" в здание посольства России, никто не пострадал.

Первый раз неизвестный бросил в здание посольства бутылку с зажигательной смесью около 2:15 в ночь на воскресенье.

В ночь на понедельник инцидент повторился в 2:46. Сообщают, что повреждена стена здания

Напомним, с 2022 года Литва выслала из страны посла России и отозвала из Москвы своего посла, после чего в Вильнюсе дипмиссию РФ возглавляет временный поверенный.