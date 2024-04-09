Новий міністр оборони Болгарії закликав прискорити надання військової допомоги Україні
Новопризначений тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов пообіцяв прискорити надання військової допомоги Україні.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinite.
Виступаючи на церемонії з нагоди вступу на посаду свого попередника Тодора Тагарева, Запрянов наголосив на нагальності прискорення надання Україні двох пакетів військової допомоги.
Раніше, будучи заступником Тагарева, Запрянов підкреслював відданість тимчасового уряду зміцненню обороноздатності, а також забезпеченню чесності майбутніх виборів.
"Ми намагатимемося прискорити надання допомоги Україні. Будуть розглянуті подальші можливості для прямої військової допомоги ", – заявив Запрянов.
Визнаючи критичну необхідність швидких дій, Запрянов заявив, що тимчасовий уряд не може дозволити собі тривалого періоду бездіяльності і повинен пріоритетно нарощувати темпи діяльності.
Наголосивши на важливості завершення стратегічного огляду оборони, Запрянов окреслив плани щодо вирішення існуючих проблем у збройних силах і посилення обороноздатності. Крім того, він підтвердив відданість Болгарії євроатлантичному членству.
У своєму виступі Тагарев високо оцінив великий досвід Запрянова і висловив упевненість в його здатності ефективно керувати міністерством оборони.
Як повідомлялося, у Болгарії 9 квітня офіційно призначили тимчасовий уряд на чолі з прем’єр-міністром Дімітаром Главчевим, який буде керувати країною на час парламентських виборів та формування нової коаліції.
Нагадаємо, чергові дострокові вибори у Болгарії спровокував провал формування нового уряду за домовленістю коаліційних партій про ротацію прем’єрів.
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