Новый министр обороны Болгарии призвал ускорить предоставление военной помощи Украине
Новоназначенный временно исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Атанас Запрянов пообещал ускорить предоставление военной помощи Украине.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinite.
Выступая на церемонии по случаю вступления в должность своего предшественника Тодора Тагарева, Запрянов отметил необходимость ускорения предоставления Украине двух пакетов военной помощи.
Ранее, будучи заместителем Тагарева, Запрянов подчеркивал приверженность временного правительства укреплению обороноспособности, а также обеспечению честности предстоящих выборов.
"Мы постараемся ускорить оказание помощи Украине. Будут рассмотрены дальнейшие возможности для прямой военной помощи", – заявил Запрянов.
Признавая критическую необходимость быстрых действий, Запрянов заявил, что временное правительство не может позволить себе длительного периода бездействия и должно приоритетно наращивать темпы деятельности.
Подчеркнув важность завершения стратегического обзора обороны, Запрянов очертил планы по решению существующих проблем в вооруженных силах и усилению обороноспособности. Кроме того, он подтвердил приверженность Болгарии евроатлантическому членству.
В своем выступлении Тагарев высоко оценил большой опыт Запрянова и выразил уверенность в его способности эффективно руководить Министерством обороны.
Как сообщалось, в Болгарии 9 апреля официально назначили временное правительство во главе с премьер-министром Димитаром Главчевым, которое будет руководить страной на время парламентских выборов и формирования новой коалиции.
Напомним, очередные досрочные выборы в Болгарии спровоцировал провал формирования нового правительства по договоренности коалиционных партий о ротации премьеров.
Подробно об этом и рисках, которые несут досрочные выборы – в статье Станет ли Болгария снова пророссийской?