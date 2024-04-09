У Латвії нападника на хлопця з прапором України засудили до двох років в'язниці

У Латвії Курземський окружний суд засудив Валерія Лазарєва, обвинуваченого в нападі на молодика з українським прапором, до двох років реального тюремного ув'язнення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє портал Delfi.

Суд першої інстанції раніше визнав Лазарєва винним і присудив йому умовний тюремний строк за ст. 55 Кримінального закону. Розглянувши апеляційну скаргу, окружний суд скасував вирок Ризького міського суду про застосування умовного покарання.

Повне рішення окружного суду буде доступне 23 квітня, і після цього його можна буде оскаржити у Верховному суді.

Як повідомлялося, суд першої інстанції засудив Лазарєва до двох років умовного тюремного ув'язнення з випробувальним терміном два роки, але потерпілий подав апеляцію, у зв'язку з чим справу розглядали в окружному суді.

Влітку минулого року прокуратура застосувала до Лазарєва за напад на молодого чоловіка 200 годин громадських робіт. Таке покарання було застосовано відповідно до угоди, оскільки обвинувачений визнав провину і заплатив необхідну потерпілому компенсацію моральної шкоди – 6034 євро.

Однак адвокат потерпілого оскаржив постанову прокурора, Генпрокуратура скасувала ухвалене ним рішення і кримінальний процес було відновлено.

Інцидент стався 20 травня 2022 року, коли від пам'ятника Свободи до парку Узварас у Пардаугаві проходила хода "За звільнення від радянської спадщини". Після ходи Лазарєв проїжджав на автомобілі BMW недалеко від місця заходу. Він зупинив автівку і завдав тілесних ушкоджень хлопцеві 2003 року народження, на плечі якого був накинутий прапор України.

Незважаючи на те, що після цього BMW зник із місця події, було встановлено, що нападник – Лазарєв 1984 року народження, який раніше вже потрапляв у поле зору поліції.

Поруч із нападником в автомобілі під час інциденту перебувала співробітниця поліції Анастасія Цвірко. Їй в іншій справі пред'явлено обвинувачення в бездіяльності. Співробітницю поліції звільнено зі служби.

Ризький міський суд оштрафував Цвірко на 9300 євро, але та оскаржила вирок і тепер справа також перебуває в Курземському окружному суді, який планує розглянути її 12 червня.