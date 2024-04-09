В Латвии мужчину, напавшего на парня с флагом Украины, приговорили к двум годам тюрьмы

В Латвии Курземский окружной суд приговорил Валерия Лазарева, обвиняемого в нападении на молодого человека с украинским флагом, к двум годам реального тюремного заключения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает портал Delfi.

Суд первой инстанции ранее признал Лазарева виновным и присудил ему условный тюремный срок по ст. 55 Уголовного закона. Рассмотрев апелляционную жалобу, окружной суд отменил приговор Рижского городского суда о применении условного наказания.

Полное решение окружного суда будет доступно 23 апреля, и после этого его можно будет обжаловать в Верховном суде.

Как сообщалось, суд первой инстанции приговорил Лазарева к двум годам условного тюремного заключения с испытательным сроком два года, но потерпевший подал апелляцию, в связи с чем дело рассматривали в окружном суде.

Летом прошлого года прокуратура применила к Лазареву за нападение на молодого человека 200 часов общественных работ. Такое наказание было применено в соответствии с соглашением, поскольку обвиняемый признал вину и заплатил необходимую потерпевшему компенсацию морального вреда – 6034 евро.

Однако адвокат потерпевшего обжаловал постановление прокурора, Генпрокуратура отменила принятое им решение и уголовный процесс был возобновлен.

Инцидент произошел 20 мая 2022 года, когда от памятника Свободы до парка Узварас в Пардаугаве проходило шествие "За освобождение от советского наследия". После шествия Лазарев проезжал на автомобиле BMW недалеко от места мероприятия. Он остановил машину и нанес телесные повреждения парню 2003 года рождения, на плечо которого был наброшен флаг Украины.

Несмотря на то, что после этого BMW скрылся с места происшествия, было установлено, что нападавший – Валерий Лазарев 1984 года рождения, который ранее уже попадал в поле зрения полиции.

Рядом с нападавшим в автомобиле во время инцидента находилась сотрудница полиции Анастасия Цвирко. Ей по другому делу предъявлено обвинение в бездействии. Сотрудница полиции уволена со службы.

Рижский городской суд оштрафовал Цвирко на 9300 евро, но та обжаловала приговор и теперь дело также находится в Курземском окружном суде, который планирует рассмотреть его 12 июня.