Байден назвав Трампа головною загрозою для демократії США

Президент США Джо Байден назвав свого республіканського опонента на прийдешніх виборах голови держави, Дональда Трампа, головною загрозою для американської демократії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP, Байден сказав в інтерв'ю провідному іспанськомовному мовнику США Univision.

Відповідаючи на запитання, що він вважає "головною загрозою для свободи і демократії в країні", Байден сказав: "Дональда Трампа. Серйозно".

Він пояснив, що має на увазі підтримку Трампом натовпу, який штурмував Капітолій у січні 2021 року, намагаючись зірвати затвердження результатів президентських виборів.

"Думка про те, що він сидів би в офісі... і годинами спостерігав за нападом на Капітолій", – сказав Байден, нагадавши, що Трамп публічно обіцяв у разі перемоги в листопаді "стати диктатором у перший же день".

"Я не можу пригадати жодного іншого випадку, за мого життя, в історії, коли у вас був хтось, хто мав подібне ставлення", – наголосив президент США.

Нещодавно Байден пожартував над Трампом, говорячи про майбутні президентські вибори у США, а також запросив його пограти у гольф.

За деякими опитуваннями, чинний американський президент помітно скоротив відставання від республіканського опонента у ключових штатах.