Фінський хакер викрав дані пацієнтів психотерапевтичного центру – сяде за грати на роки

Суд у Фінляндії засудив 26-річного хакера до шести років і трьох місяців ув'язнення за злам десятків тисяч записів пацієнтів приватного психотерапевтичного центру і вимагання у деяких пацієнтів викупу за ці конфіденційні дані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АP.

Про цю справу вперше стало відомо в жовтні 2020 року. Рекордна кількість людей – близько 24 тисяч – подали заяви про злочин до поліції.

У лютому 2023 року французька поліція заарештувала відомого фінського хакера Алексантері Ківімякі, який жив під чужим ім'ям поблизу Парижа, і депортувала його до Фінляндії. Суд над ним завершився минулого місяця.

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Окружний суд міста Ленсі-Уусімаа визнав Ківімякі винним, серед іншого, у витоку даних при обтяжуючих обставинах, майже 21 тисячі спроб шантажу при обтяжуючих обставинах та поширенні інформації, що виявилось втручанням у приватне життя при обтяжуючих обставинах, у понад 9200 випадках.

Суд назвав ці злочини безжальними і дуже шкідливими з огляду на психологічний стан постраждалих людей.

Згідно зі звинуваченнями, Ківімякі у 2018 році зламав інформаційну систему психотерапевтичного центру Vastaamo і завантажив його базу даних приблизно 33 тисяч клієнтів.

Адвокат Єнні Райскіо, яка представляла інтереси близько 1 500 клієнтів, повідомила фінській газеті Helsingin Sanomat у березні, що принаймні кілька жертв покінчили життя самогубством через чутливий характер інформації, що була у витоку файлів.

Центр Vastaamo, який підозрювали в недбалому захисті даних клієнтів, оголосив про банкрутство в 2021 році. Він мав філії по всій країні і працював як субпідрядник для системи охорони здоров'я Фінляндії.

Прокурори заявили, що Ківімякі спочатку вимагав від Vastaamo виплатити йому суму, еквівалентну приблизно 370 тисяч євро у біткоїнах, в обмін на непублікацію записів пацієнтів.

Коли центр відмовився, Ківімякі у 2020 році почав публікувати інформацію про пацієнтів у даркнеті та надсилати пацієнтам повідомлення з вимогою викупу в розмірі 200 або 500 євро. За словами прокурорів, близько 20 пацієнтів заплатили.

Між тим, у березні в Естонії зафіксували рекордну кількість кібератак на сайти державного сектора балтійської країни.

А в Німеччині визнали, що недостатньо підготовлені до потенційної широкомасштабної кібератаки.

