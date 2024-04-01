У Німеччині заявили, що не готові до масштабних кібератак

Німеччина недостатньо підготовлена до потенційної широкомасштабної кібератаки, оскільки їй не вистачає функціонуючої системи управління кризовими ситуаціями.

Про це попередила у неділю глава Федерального відомства з інформаційної безпеки (BSI), передає "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Незважаючи на все більш напружену міжнародну безпекову ситуацію і гібридні загрози з боку Росії, Німеччина досі не зазнала масштабної кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури.

Але Клаудія Платтнер, голова відомства, відповідального за боротьбу з кібератаками, попередила, що Німеччині бракуватиме інструментів для адекватної відповіді на таку атаку.

Платтнер закликала уряд зробити кібербезпеку пріоритетом "до того, як станеться щось велике і, наприклад, вийдуть з ладу ряди банкоматів".

"Чому ми завжди повинні вчитися на помилках? Ми знаємо, що ця тема неймовірно важлива", – сказала вона.

Наразі не існує структур, які б забезпечували співпрацю між 16 землями Німеччини та федеральною владою у випадку подібної кризи, що може підірвати здатність країни реагувати на подібні атаки.

Німецький уряд нещодавно попередив про зростаючу проблему спроб Росії вести гібридну війну – особливо у зв'язку з майбутніми європейськими виборами і трьома земельними виборами в цьому році. "Ми фактично переживаємо новий вимір загроз від російської агресії в цій сфері", – попередила минулого тижня міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер.

Досі такі спроби обмежувалися дезінформаційними кампаніями і шпигунством. Платтнер заявила, що її агентство зосередиться на дезінформаційних кампаніях і актах злому акаунтів політиків, які балотуються на виборах, щоб "зашкодити їхній репутації".

Диджиталізація призвела до збільшення кількості кібератак, а кіберзлочинці стають все більш досвідченими, попереджає BSI у своєму нещодавньому звіті. BSI також відзначає збільшення вразливостей у програмному забезпеченні, які можуть слугувати воротами для кіберзлочинців і хакерів.

Однак, незважаючи на підвищену загрозу, пов'язану з війною в Україні, проросійські угруповання ще не завдали жодної тривалої шкоди.

На початку березня Агентство Європейського Союзу з кібербезпеки (ENISA) попередило про все більший ризик використання зловмисниками штучного інтелекту, аби за допомогою дезінформації вплинути на вибори до Європарламенту в червні.

Наприкінці лютого Європейський парламент схвалив Акт про політичну рекламу – нові правила ведення політичних кампаній, покликані боротись із дезінформацією та зовнішнім втручанням під час виборів європейських депутатів у червні.