Финский хакер похитил данные пациентов психотерапевтического центра – сядет за решетку на годы

Суд в Финляндии приговорил 26-летнего хакера к шести годам и трем месяцам заключения за взлом десятков тысяч записей пациентов частного психотерапевтического центра и вымогательство у некоторых пациентов выкупа за эти конфиденциальные данные.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AP.

Об этом деле впервые стало известно в октябре 2020 года. Рекордное количество людей – около 24 тысяч – подали заявления о преступлении в полицию.

В феврале 2023 года французская полиция арестовала известного финского хакера Алексантери Кивимяки, который жил под чужим именем вблизи Парижа, и депортировала его в Финляндию. Суд над ним завершился в прошлом месяце.

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Окружной суд города Ленси-Уусимаа признал Кивимяки виновным, среди прочего, в утечке данных при отягчающих обстоятельствах, почти 21 тысяче попыток шантажа при отягчающих обстоятельствах и распространении информации, что оказалось вмешательством в частную жизнь при отягчающих обстоятельствах, в более чем 9200 случаях.

Суд назвал эти преступления безжалостными и очень вредными, учитывая психологическое состояние пострадавших людей.

Согласно обвинениям, Кивимяки в 2018 году взломал информационную систему психотерапевтического центра Vastaamo и загрузил его базу данных примерно 33 тысяч клиентов.

Адвокат Йенни Райскио, которая представляла интересы около 1 500 клиентов, сообщила финской газете Helsingin Sanomat в марте, что по крайней мере несколько жертв покончили жизнь самоубийством из-за чувствительного характера информации, содержащейся в утечке файлов.

Центр Vastaamo, который подозревали в небрежной защите данных клиентов, объявил о банкротстве в 2021 году. Он имел филиалы по всей стране и работал как субподрядчик для системы здравоохранения Финляндии.

Прокуроры заявили, что Кивимяки сначала требовал от Vastaamo выплатить ему сумму, эквивалентную примерно 370 тысяч евро в биткоинах, в обмен на непубликацию записей пациентов.

Когда центр отказался, Кивимяки в 2020 году начал публиковать информацию о пациентах в даркнете и отправлять пациентам сообщения с требованием выкупа в размере 200 или 500 евро. По словам прокуроров, около 20 пациентов заплатили.

Между тем, в марте в Эстонии зафиксировали рекордное количество кибератак на сайты государственного сектора балтийской страны.

А в Германии признали, что недостаточно подготовлены к потенциальной широкомасштабной кибератаке.