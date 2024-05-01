Новая глава МИД Латвии не считает, что время в войне играет в пользу России

Новоназначенный министр иностранных дел Латвии Байба Браже считает, что в российско-украинской войне время играет не в пользу России.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

Браже ответила на вопрос о том, кому на руку – Украине или России – в войне играет время.

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"Я не думаю, что время играет в пользу России. Украина получает военную поддержку, а также политическую, правовую и санкционную поддержку. Это, безусловно, приближает победу Украины", – пояснила свои соображения латвийский министр.

В то же время она признала, что затягивание войны является крайне болезненным для Украины.

"Я не говорю легкомысленно, что это просто требует времени. Потому что украинцы теряют жизни, здоровье, война разрушает окружающую среду. Украина в это время платит самую высокую цену. Это просто ужасно", – сказала глава МИД Латвии.

В то же время Браже согласилась с тем, что в поддержке Украины со стороны партнеров нужны изменения. Она отметила, что Украине нужны не только ПВО или снаряды, но и способность наносить глубокие высокоточные удары, в том числе по российской территории.

"Международное право это позволяет. Вы можете бить не только по суверенной территории Украины, но и по тем местам, откуда россияне бьют по вам", – отметила руководительница латвийской дипломатии.

Браже также поделилась тем, как "коалиция дронов", которую возглавляет в том числе и ее страна, планирует обеспечить потребности украинского войска.

Смотрите полное интервью с главой МИД Латвии Байбой Браже на Youtube-канале "ЕвроПравды".