В Стамбуле задержали более 200 человек на первомайских протестах

Турецкая полиция задержала 210 человек на первомайской акции на площади Таксим в Стамбуле, проведение которой власти накануне запретили.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил в Twitter (X) министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

По словам главы турецкого МВД, задержанные "не прислушались к нашим предупреждениям и попытались пройти к площади Таксим и напасть на наших полицейских в День труда и солидарности 1 мая".

МВД Турции объявило о запрете первомайских демонстраций в Стамбуле 29 апреля и привлекло 42 тысячи правоохранителей для блокирования подходов к площади Таксим.

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ФОТО: REUTERS

Тем не менее, сотни людей, включая мэра Стамбула Экрема Имамоглу, представителя оппозиции, приняли участие в символическом марше к площади, чтобы выразить протест против стремительной инфляции и экономических трудностей.

ФОТО: REUTERS

Турция запрещает первомайские протесты на стамбульской площади Таксим – которая имеет важное значение как место протестов – с 2013 года в ответ на массовые антиправительственные акции.

Напомним, во время многотысячных демонстраций во многих городах Франции к 1 мая местами произошли беспорядки и задержания.