Глава польского посольства ожидает увеличения поставок оружия Украине от Польши

Посол Польши в Украине Ярослав Гузы ожидает, что его страна увеличит поставки оружия Киеву.

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу", сообщает "Европейская правда".

Дипломат отметил, что Польша практически опустошила свои запасы, передавая Украине "все, что у нас было" с начала войны, включая танки и самолеты.

"Вопрос в том, сможем ли мы дать больше в смысле дополнительного производства. Мы отстаем в размере помощи разве что от США, Германии (особенно сейчас) и Великобритании. Но я ожидаю, что от Польши будет поступать больше оружия, например, речь идет о производстве боеприпасов и беспилотников", – сказал дипломат.

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Он подчеркнул, что Польша не является частью коалиции дронов, но продолжаются переговоры с участием оборонных фирм как частных, так и государственных.

"Поэтому надеюсь, что будем иметь плодотворный результат, особенно на следующий год, который будет решающим для войны", – сказал Гузы.

Он также добавил, что политика правительства заключается в непредоставлении информации о содержании конкретных партий или количество вооружения, которое передается.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в апреле заявил, что за последние два года Варшава предоставила Украине военную помощь на сумму, эквивалентную примерно 8,4 миллиарда евро.

Между тем, глава польского правительства Дональд Туск заявлял, что Польша не имеет резервов для передачи Украине комплекса Patriot, но обещает помочь другими средствами для усиления противовоздушной обороны.

Туск не уточнил, о каком именно оружии идет речь. Президент Анджей Дуда на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Вильнюсе 11 апреля обсуждал передачу Украине советских ракет для систем противовоздушной обороны.