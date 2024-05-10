Лідер британської опозиції оприлюднив план щодо боротьби з нелегальною міграцією на човнах

Лідер опозиційної Лейбористської партії Кір Стармер заявив, що в разі приходу до влади у Британії його уряд залучить сотні співробітників правоохоронних органів та використовуватиме антитерористичні повноваження для боротьби з бандами, які займаються незаконним перевезенням людей на невеликих човнах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Reuters, яке ознайомилося з уривками промови Стармера, що він планує виголосити у п'ятницю на південному узбережжі Англії.

Політик пообіцяв покласти край консервативній політиці "говорити жорстко та нічого не робити", а також зазначив, що його політика є жорсткою, але прагматичною, на відміну від урядового плану депортації шукачів притулку до Руанди.

Стармер, чия партія, згідно з опитуваннями громадської думки, має великі шанси перемогти на парламентських виборах цього року, заявив, що його лейбористи створять "Командування прикордонної безпеки", яке об'єднає співробітників поліції, внутрішньої розвідки та прокуратури для співпраці з міжнародними організаціями з метою припинення нелегальної міграції.

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В партії заявили, що сотні нових спеціалістів-слідчих, агентів розвідки та співробітників транскордонної поліції в цьому новому підрозділі матимуть повноваження проводити обшуки, а також отримувати ордери на арешт активів.

Стармер раніше заявляв, що його лейбористи відмовляться від урядового плану відправки шукачів притулку до Руанди, та зможуть укласти угоду про повернення шукачів притулку в межах ЄС, можливо, прийнявши квоти на мігрантів в обмін на відправку назад осіб, які прибули нелегально.

Минулого тижня стало відомо, що Верховний суд Сполученого Королівства розгляне новий позов проти ухваленого закону щодо депортації нелегально прибулих шукачів притулку до Руанди.

Нагадаємо, у квітні парламент Британії ухвалив скоригований закон щодо депортації шукачів притулку до Руанди, що має на меті знизити мотивацію мігрантів з ризиком для життя намагатись потрапити у Британію на невеликих човнах через Ла-Манш.

У Британії вже почали затримувати людей, яких включили у списки на депортацію.

Сусідня Ірландія нарікає на ефект від ухвалення закону, заявивши, що до них через Північну Ірландію їдуть мігранти, які побоюються депортації зі Сполученого Королівства. При цьому прем’єр Британії заявив, що Британія не прийматиме назад людей, які таким чином потрапили до Ірландії.