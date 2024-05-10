Лидер британской оппозиции озвучил план по борьбе с нелегальной миграцией на лодках

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер заявил, что в случае прихода к власти в Британии его правительство привлечет сотни сотрудников правоохранительных органов и будет использовать антитеррористические полномочия для борьбы с бандами, которые занимаются незаконной перевозкой людей на небольших лодках.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Reuters, которое ознакомилось с отрывками речи Стармера, которую он планирует произнести в пятницу на южном побережье Англии.

Политик пообещал положить конец консервативной политике "говорить жестко и ничего не делать", а также отметил, что его политика является жесткой, но прагматичной, в отличие от правительственного плана депортации искателей убежища в Руанду.

Стармер, чья партия, согласно опросам общественного мнения, имеет большие шансы победить на парламентских выборах в этом году, заявил, что его лейбористы создадут "Командование пограничной безопасности", которое объединит сотрудников полиции, внутренней разведки и прокуратуры для сотрудничества с международными организациями с целью прекращения нелегальной миграции.

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В партии заявили, что сотни новых специалистов-следователей, агентов разведки и сотрудников трансграничной полиции в этом новом подразделении будут иметь полномочия проводить обыски, а также получать ордера на арест активов.

Стармер ранее заявлял, что его лейбористы откажутся от правительственного плана отправки искателей убежища в Руанду, и может заключить соглашение о возвращении искателей убежища в пределах ЕС, возможно, приняв квоты на мигрантов в обмен на отправку обратно лиц, прибывших нелегально.

На прошлой неделе сталот известно, что Верховный суд Соединенного Королевства рассмотрит новый иск против принятого закона о депортации нелегально прибывших искателей убежища в Руанду.

Напомним, в апреле парламент Великобритании принял скорректированный закон о депортации искателей убежища в Руанду, что имеет целью снизить мотивацию мигрантов с риском для жизни пытаться попасть в Британию на небольших лодках через Ла-Манш.

В Британии уже начали задерживать людей, которых включили в списки на депортацию.

Соседняя Ирландия сетует на эффект от принятия закона, заявив, что к ним через Северную Ирландию едут мигранты, которые опасаются депортации из Соединенного Королевства. При этом премьер Британии заявил, что Британия не будет принимать обратно людей, которые таким образом попали в Ирландию.