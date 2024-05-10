Посол Польщі в Україні Ярослав Гузи назвав безглуздими заяви роспропаганди про нібито польські плани анексувати частини України.

Про це він розповів у інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

Гузи наголосив, що слід бути готовими до пропагандистських атак, у тому числі щодо нібито планів анексії. "Однак я не впевнений, що хтось у це вірить у Польщі або в Україні, адже це взагалі безглуздя", – сказав посол.

Він звернувся до свіжого воєнного досвіду Балкан, де стало видно, як старі конфлікти можуть перероджуватися в нові.

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"Але я думаю, що у Східній Європі ми засвоїли ці уроки, тому сама ідея бути суверенною країною полягала в тому, щоб не повертатися до старих конфліктів", – сказав Гузи.

Він наголосив, що Польща не є імперською державою, а з Україною єдині проблеми лежать в історичній площині.

"Але в цілому нас чекає позитивне майбутнє, де ми спільно працюємо над тим, щоб зробити сусідство безпечнішим і забезпечити нам всім добробут", – сказав посол.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що російські лідери та пропагандисти намагаються спровокувати конфлікт між поляками і українцями, в тому числі і заявами щодо нібито планів анексії українських територій Польщею.

Ще попередній польський уряд застерігав, що Кремль намагається виставити Польщу як країну, зацікавлену в нападі на своїх сусідів.