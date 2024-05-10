Посол Польши в Украине Ярослав Гузы назвал бессмысленными заявления роспропаганды о якобы польских планах аннексировать части Украины.

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу", сообщает "Европейская правда".

Гузы отметил, что следует быть готовыми к пропагандистским атакам, в том числе относительно якобы планов аннексии. "Однако я не уверен, что кто-то в это верит в Польше или в Украине, ведь это вообще бессмыслица", – сказал посол.

Он обратился к свежему военному опыту Балкан, где стало видно, как старые конфликты могут перерождаться в новые.

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"Но я думаю, что в Восточной Европе мы усвоили эти уроки, поэтому сама идея быть суверенной страной заключалась в том, чтобы не возвращаться к старым конфликтам", – сказал Гузы.

Он подчеркнул, что Польша не является имперским государством, а с Украиной единственные проблемы лежат в исторической плоскости.

"Но в целом нас ждет позитивное будущее, где мы совместно работаем над тем, чтобы сделать соседство более безопасным и обеспечить нам всем благополучие", – сказал посол.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что российские лидеры и пропагандисты пытаются спровоцировать конфликт между поляками и украинцами, в том числе и заявлениями о якобы планах аннексии украинских территорий Польшей.

Еще предыдущее польское правительство предостерегало, что Кремль пытается выставить Польшу как страну, заинтересованную в нападении на своих соседей.