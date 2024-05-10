Президент Словакии с прощальным визитом прибыла в Украину

Президент Словакии Зузана Чапутова в пятницу посетила Киев с прощальным визитом, поскольку срок ее полномочий подходит к концу.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила в Facebook.

По словам Чапутовой, это уже ее четвертый визит в Киев за время своего пребывания на посту, а также третий – во время войны.

Реклама:

"Я здесь также потому, что привезла хорошие новости о помощи Словакии Украине", – отметила президент.

Напомним, новым президентом Словакии избрали Петера Пеллегрини, коалиционного партнера антиукраинского премьера Роберта Фицо.

После победы Пеллегрини Фицо и его союзники консолидируют власть и будут контролировать парламент, правительство и президентский офис Словакии.

После того, как действующий словацкий президент Зузана Чапутова уйдет в отставку в июне, в Словакии больше не останется ни одного чиновника, который бы безоговорочно поддерживал военную поддержку Киева и его усилия по силовой обороне от российской агрессии.

Читайте также: Кандидат от Фицо: какие последствия будет иметь избрание провластного политика президентом Словакии.