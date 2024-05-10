Что позволило избежать разворота Хорватии прочь от Украины

В Хорватии как минимум до президентских выборов, которые должны пройти в конце 2024 года, сохранится дружественное Украине правительство при пророссийском президенте.

Напомним, что по результатам парламентских выборов 17 апреля партия дружественного к Украине премьера Андрея Пленковича Хорватское демократическое содружество (ХДС) получила наибольшую фракцию. Вместе с тем, партия получила меньше мандатов, чем на предыдущих выборах.

Часть партий, прошедших в новый парламент, публично отвергали возможность создания коалиции с ХДС, что давало надежду оппозиционной Социал-демократической партии.

О том, как Пленковичу удалось найти партнеров для новой коалиции и подвергнется ли коррекции внешний курс Хорватии, читайте в статье кандидата исторических наук Владимира Цибульника Хорватия остается дружественной: что помогло сохранить должность проукраинскому премьеру. Далее – краткое ее изложение.

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Поиск союзников в новом парламенте стал трудным делом для главы хорватского правительства.

У Хорватского демократического содружества (ХДС), получившего 61 мандат из 151, было, по сути, только два варианта создания большинства.

Первый вариант заключается в том, что партия могла бы попытаться сформировать большинство с участием малых и национальных партий, отдельных депутатов из оппозиционных сил, а главным партнером была бы Самостоятельная демократическая сербская партия (СДСП) с тремя мандатами, которая предыдущие 8 лет уже была надежным партнером ХДС.

Но подобная коалиция была бы крайне нестабильной. Особенно – на фоне падения количества мандатов у партии Пленковича. Более того: после выборов стало ясно, что повторить коалицию прошлого созыва теперь арифметически невозможно.

Второй вариант – формирование большинства с правым движением "Батькивщина".

Переговоры с этой политической силой начались еще до выборов, однако тогда не могли завершиться успешно, ведь ХДС не могла принять главного требования потенциальных союзников – отдать им должность премьер-министра.

В ночь выборов, уже получив первое место, Пленкович снова начал тяжелые переговоры с "Батькивщиной", которые длились три недели.

И вот 8 мая удалось договориться о создании большинства и распределении кресел в правительстве.

Согласно договоренностям, которые еще могут быть изменены, "Батькивщина" получает должность вице-спикера; удовлетворено их требование о 10 должностях госсекретарей; Пленкович отдал им министерство сельского хозяйства; минэкономики разделят, но энергетика останется у партии Пленковича; будет создано министерство демографии и должность профильного вице-премьера.

Итак, вскоре Хорватия получает правое коалиционное правительство, но будет ли оно устойчивым?

Ожидается, что коалиция будет насчитывать 76 голосов – это минимально возможное большинство в парламенте со 151 депутатом.

И даже для утверждения премьера у коалиции голосов пока нет.

Но несмотря на это, устойчивость коалиции оценивается достаточно высоко. Так, сербы из СДСП будут ситуативным союзником Пленковича, не входя в коалицию. Также его кандидатуру должны поддержать 6-8 депутатов от малых партий.

При таких раскладах президент Миланович будет обязан, хотя и без желания, согласовать кандидатуру Андрея Пленковича как главы следующего хорватского правительства.

Правительство будет решать немало острых проблем, включая исправление ошибок предыдущих лет. Но принципиальных изменений в политике не следует ожидать.

И, что особенно важно для нас, внешнеполитический курс также Хорватии не претерпит существенных изменений и останется прозападным.

Для Украины формирование нового правительства Пленковича принесет изменения только к лучшему.

Подробнее – в материале Владимира Цыбульника Хорватия остается дружественной: что помогло сохранить должность проукраинскому премьеру.