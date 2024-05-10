Что позволило избежать разворота Хорватии прочь от Украины
Новости — Пятница, 10 мая 2024, 16:00 —
В Хорватии как минимум до президентских выборов, которые должны пройти в конце 2024 года, сохранится дружественное Украине правительство при пророссийском президенте.
Напомним, что по результатам парламентских выборов 17 апреля партия дружественного к Украине премьера Андрея Пленковича Хорватское демократическое содружество (ХДС) получила наибольшую фракцию. Вместе с тем, партия получила меньше мандатов, чем на предыдущих выборах.
Часть партий, прошедших в новый парламент, публично отвергали возможность создания коалиции с ХДС, что давало надежду оппозиционной Социал-демократической партии.
О том, как Пленковичу удалось найти партнеров для новой коалиции и подвергнется ли коррекции внешний курс Хорватии, читайте в статье кандидата исторических наук Владимира Цибульника Хорватия остается дружественной: что помогло сохранить должность проукраинскому премьеру. Далее – краткое ее изложение.
Поиск союзников в новом парламенте стал трудным делом для главы хорватского правительства.
У Хорватского демократического содружества (ХДС), получившего 61 мандат из 151, было, по сути, только два варианта создания большинства.
Первый вариант заключается в том, что партия могла бы попытаться сформировать большинство с участием малых и национальных партий, отдельных депутатов из оппозиционных сил, а главным партнером была бы Самостоятельная демократическая сербская партия (СДСП) с тремя мандатами, которая предыдущие 8 лет уже была надежным партнером ХДС.
Но подобная коалиция была бы крайне нестабильной. Особенно – на фоне падения количества мандатов у партии Пленковича. Более того: после выборов стало ясно, что повторить коалицию прошлого созыва теперь арифметически невозможно.
Второй вариант – формирование большинства с правым движением "Батькивщина".
Переговоры с этой политической силой начались еще до выборов, однако тогда не могли завершиться успешно, ведь ХДС не могла принять главного требования потенциальных союзников – отдать им должность премьер-министра.
В ночь выборов, уже получив первое место, Пленкович снова начал тяжелые переговоры с "Батькивщиной", которые длились три недели.
И вот 8 мая удалось договориться о создании большинства и распределении кресел в правительстве.
Согласно договоренностям, которые еще могут быть изменены, "Батькивщина" получает должность вице-спикера; удовлетворено их требование о 10 должностях госсекретарей; Пленкович отдал им министерство сельского хозяйства; минэкономики разделят, но энергетика останется у партии Пленковича; будет создано министерство демографии и должность профильного вице-премьера.
Итак, вскоре Хорватия получает правое коалиционное правительство, но будет ли оно устойчивым?
Ожидается, что коалиция будет насчитывать 76 голосов – это минимально возможное большинство в парламенте со 151 депутатом.
И даже для утверждения премьера у коалиции голосов пока нет.
Но несмотря на это, устойчивость коалиции оценивается достаточно высоко. Так, сербы из СДСП будут ситуативным союзником Пленковича, не входя в коалицию. Также его кандидатуру должны поддержать 6-8 депутатов от малых партий.
При таких раскладах президент Миланович будет обязан, хотя и без желания, согласовать кандидатуру Андрея Пленковича как главы следующего хорватского правительства.
Правительство будет решать немало острых проблем, включая исправление ошибок предыдущих лет. Но принципиальных изменений в политике не следует ожидать.
И, что особенно важно для нас, внешнеполитический курс также Хорватии не претерпит существенных изменений и останется прозападным.
Для Украины формирование нового правительства Пленковича принесет изменения только к лучшему.
Подробнее – в материале Владимира Цыбульника Хорватия остается дружественной: что помогло сохранить должность проукраинскому премьеру.