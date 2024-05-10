Зеленський відповів Фіцо, який образив словаків за збір грошей на снаряди Україні

Президент Володимир Зеленський відреагував на скепсис словацького прем’єр-міністра щодо збору коштів на боєприпаси для України, у той час як уряд Роберта Фіцо відмовляється надавати військову підтримку Києву.

Про це президент України говорив у п’ятницю на спільній пресконференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою у Києві, повідомляє "Європейська правда".

Зеленського запитали про те, що він думає про позицію словацького прем’єр-міністра, який зі зневагою поставився до збору словаками понад 4 млн євро на боєприпаси для України, а також – що він думає про позицію деяких словацьких політиків, що військова підтримка України тільки продовжує війну.

Зеленський перш за все подякував громадянам Словаччини, які, "незважаючи ні на що і ні на кого", підтримують українців від початку війни.

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Він сказав, що скепсис щодо підтримки України іноді існує, "доки до тебе не прийшла війна в дім".

"Я бажаю людям, Словаччині, тим, хто ще живе в цьому скепсисі щодо планів Путіна, щоб вони ніколи не побачили того, що побачили українці. Щоб війна не прийшла на їх територію", – сказав президент.

Він додав, що якщо Україні не допомагати, вона буде слабшою, а "Путін буде йти до повної руйнації нашої держави".

"Повна окупацію нашої держави говорить, що він буде на кордонах вашої держави", – сказав Зеленський, відповідаючи словацькому журналісту.

"Якщо Росія буде на кордоні з вами – хочуть цього ваші люди, не хочуть – ракети будуть прилітати, безумовно, бо це війна… Дуже важливо деяким скептичним людям розуміти: сьогодні їх діти ходять у школу, і, я думаю, що набагато краще, що їхні діти живі, і ходять в школу не в підвал", – додав президент.

Провідні українські діячі раніше подякували жителям Словаччини, які зібрали мільйони євро на закупівлю снарядів для України.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова у п'ятницю завітала до Києва з прощальним візитом, оскільки термін її повноважень добігає кінця.