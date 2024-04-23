Українські діячі подякували словакам за 3 млн євро на снаряди для ЗСУ, зібрані всупереч уряду

Провідні українські діячі подякували жителям Словаччини, які зібрали вже понад три мільйони євро на закупівлю снарядів для України.

Відповідний лист, підписаний 30 українськими діячами, є у розпорядженні "Європейської правди".

Підписання відкритого листа ініціював український Інститут центральноєвропейської стратегії.

"Ми зворушені і неймовірно вдячні за вашу підтримку в цей надзвичайно складний момент для українського народу, Європи і всього людства", – йдеться у відкритому листі.

У ньому також зазначено, що українці "щасливі знати, що словацький народ, кожен з вас, стоїть поруч з нами". Чинний словацький уряд Роберта Фіцо, як відомо, відмовився підтримувати Україну зброєю у війні з Росією.

Той факт, що жителям Словаччини за кілька днів вдалось зібрати понад три мільйони євро, є "вражаючою і надихаючою історією, що демонструє мудрість, силу і єдність словацького громадянського суспільства".

"Та насамперед річ у виборі, який зробив словацький народ, кожен з вас, – підтримати українську політичну націю в її боротьбі за те, що об’єднує всі народи доброї волі. Ми хочемо, аби ви пишалися собою, вірили у власні сили та справи. Адже ви – на правильній стороні історії. Разом з вами ми творимо нову історію Європи та світу", – йдеться у листі.

Серед підписантів листа – директорка правозахисного центру, лауреатка Нобелівської премії миру 2022 року Олександра Матвійчук, журналіст Віталій Портников, волонтер Сергій Притула, режисер Олег Сенцов, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, письменник Сергій Жадан, редактори "Європейської правди" Сергій Сидоренко та Юрій Панченко, а також багато інших.

За словами співорганізаторки кампанії Зузани Іжакової, збір буде безстроковим, а отримані кошти підуть на чеську програму з купівлі боєприпасів, перші поставки за якою в Україну очікуються в червні.

Чеський прем'єр-міністр Петр Фіала раніше висловив упевненість, що ініціатива щодо отримання Україною боєприпасів може забезпечити Київ 1,5 мільйонами артилерійських снарядів протягом року.