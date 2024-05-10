Заместитель премьера Мальты уходит в отставку из-за коррупционного скандала

Заместитель премьер-министра Мальты Крис Ферн, который считался претендентом на должность в Еврокомиссии от этой страны, 10 мая подал заявление об отставке после объявления обвинений в мошенничестве из-за приватизации больниц.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Facebook.

В заявлении об отставке к премьер-министру Мальты Роберту Абеле Ферн отмечает, что делает этот шаг "не потому, что имеет какие-то сомнения относительно своей невиновности, а потому, что так будет правильно".

Заместитель председателя правительства Мальты также попросил отозвать его кандидатуру на должность еврокомиссара.

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Отставка Ферна состоялась после того, как ему вместе с бывшим премьер-министром Мальты Джозефом Мускатом объявили подозрение в давнем деле о приватизации трех больниц.

Как писали СМИ, Мускат якобы получил 60 тысяч евро от компании, связанной с американской группой Steward Health Care, которая в 2018 году взяла на себя контракт с больницами от Vitals Global Healthcare.

И экс-премьер Мальты, и Крис Ферн все обвинения против себя отрицают.

Джозеф Мускат стал премьер-министром Мальты в 2013 году и ушел в отставку в январе 2020-го на фоне общественного давления в связи с убийством журналистки-расследовательницы Дафне Каруаны Галиции.