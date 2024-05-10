Венгрия: Многолетний план НАТО в отношении Украины "может привести к мировой войне"

Правительство Венгрии 10 мая сообщило, что в электронном письме "тем, кто ранее предоставил свои контактные данные", объяснил свою позицию относительно предложения в НАТО по созданию многолетнего фонда поддержки Украины.

Как пишет "Европейская правда", такое сообщение распространил правительственный информационный центр Венгрии.

По мнению венгерского правительства, НАТО "закачает" в войну до 100 миллиардов долларов в течение пяти лет, "поэтому они ожидают, что она затянется минимум на пять лет".

"То, что мы видим, является худшим сценарием, потому что это может привести к мировой войне", – заявили в Будапеште.

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Там попутно пожаловались на "огромное давление с целью поддержки планов расширения войны".

"Но позиция правительства четкая: мы хотим остаться вне войны. Мы не хотим участвовать в этой миссии НАТО. Мы сделаем все возможное, чтобы избежать отправки оружия и солдат", – заявили в венгерском правительстве.

Напомним, в прошлом месяце в НАТО по предложению генсека Йенса Столтенберга договорились начать планирование долгосрочной военной поддержки Украины путем создания фонда на сумму 100 миллиардов евро.

План также предусматривает, что Альянс возьмет на себя часть работы по координации поставок Киеву оружия от Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которую возглавляют США.

Эту идею Столтенберг обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Киев в конце апреля.